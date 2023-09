Quindicenne fulminata nella vasca da bagno | 5 imprenditori indagati per omicidio colposo | Caricabatterie non a norma

(Di venerdì 15 settembre 2023) Una tragedia che ha sconvolto Montefalcione, in provincia di Avellino, lo scorso 2 maggio: Maria Antonietta Cutillo,, ha perso la vita in circostanze tragiche che ora stanno attirando l'attenzione su un pericolo spesso sottostimato: ielettrici non a. Se solo le comp

Leggi Anche Avellino, folgorata dal cellulare: parla l'amica del cuore - 'Hai urlato il mio nome prima di morire' Inchiesta per omicidio colposo Il decreto di sequestro è stato emesso dal gip del ...Svolta nelle indagini sulla morte di una ragazza di 15 anni, rimastanella vasca da bagno a seguito della caduta nell'acqua di un cavo usb lo scorso 2 maggio a Montefalcione, in provincia di Avellino. I Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno ...Svolta nelle indagini sulla morte di una ragazza di 15 anni, rimastanella vasca da bagno a seguito della caduta nell'acqua di un cavo usb lo scorso 2 maggio a Montefalcione, in provincia di Avellino. I Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno ...

Svolta nelle indagini sulla morte di una ragazza di 15 anni, rimasta fulminata nella vasca da bagno a seguito della caduta nell'acqua di un cavo usb lo scorso 2 maggio a Montefalcione, in provincia di ...Un caricabatterie non a norma. Sarebbe stata questa la causa della morte di Mariantonietta Cutillo, la 16enne rimasta fulminata nella vasca da bagno mentre faceva una videochiamata con un'amica lo sco ...& Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di& Mirabella Eclano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di ...