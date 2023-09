Questi caricabatterie possono provocare la morte | a cosa stare attenti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ha generato grande clamore e indignazione ladi una giovane ragazza, di appena 15 anni, deceduta nella sua casa di Montefalcione, in Irpinia, lo scorso 2 maggio 2023. Era nella vasca da bagno, impegnata in una videochiamata con un’amica. In seguito a un incidente è rimasta folgorata, il che ha portato all’apertura di un’indagine, che ha posto nel mirino cinque imprenditori, ma soprattutto ilutilizzato dalla vittima. Le indagini Sono cinque gli imprenditori indagati per ladella 15enne irpina, folgorata nella propria vasca da bagno. Sono al centro delle indagini in qualità di importatori e distributori delusato dalla vittima. Operano in Toscana e Lombardia e i dispositivi loro sequestrati risultano non conformi a quelli che sono gli standard di fabbricazione applicati in ...