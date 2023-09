Quelli presentati al Parlamento messicano non sono alieni

(Di venerdì 15 settembre 2023) Di Francesca Capoccia A metà settembre 2023 la notizia della scoperta di presunti cadaveri diha attirato una forte attenzione mediatica a livello internazionale, alimentando tra gli utenti della Rete teorie cospiratorie che riguardano la presunta esistenza di creature extraterrestri. Facta.news ha ricevuto diverse segnalazioni via WhatsApp che chiedevano di verificare la notizia. La vicenda è partita daldel Messico, dove il 12 settembre 2023 – al termine della prima audizione sui fenomeni aerei non identificati, noti come ufo – il giornalista e ufologoJaime Maussan ha presentato due scatole contenenti presunte mummie ritrovate in Perù, definite da Maussan stesso come «esseri non umani che non fanno parte della nostra evoluzione terrestre». Le conclusioni dell’ufologo, però, si basano solo su ...

