Quattro figli e un solo stipendio | “Ma non ci facciamo mancare nulla”

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’incredibile storia raccontata dalla famiglia Bracci di Narni, con sei persone a vivere in 60 metri quadrati tra mille difficoltà La storia della famiglia Bracci di Narni: 4e uno. La madre, Essia Somrani, ha 39 anni. Isono Giada, di 19 anni, diplomata in scienze umane al liceo Gandhi di Narni Scalo, Aurora di 17 anni studia all’istituto Casagrande-Cesi, Anastasia, di 8 anni e Cristian di 3 anni. I soldi li porta a casail marito, Massimiliano Bracci, 43 anni, con un contratto part-time da circa 1.100 euro al mese come operatore ecologico a Vignanello. Per andare a lavorare percorre 35 chilometri ogni giorno da Taizzano di Narni ed altrettanti per tornare. Essia è una persona solare, con un passato burrascoso: “Le prime duee le ho avute da una ...

La storia di una famiglia di Narni: «Quattro figli e uno stipendio. Così riusciamo a farcela» ilmessaggero.it

