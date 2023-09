“Quarto Grado” | al via oggi 15 settembre la nuova edizione

(Di venerdì 15 settembre 2023) del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, venerdì 15, in prima serata, su Retequattro, torna “”, arrivato quest’anno alla 15esima. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e la squadra del programma, riprende a indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono la verità. In apertura dell’approfondimento a cura di Siria Magri, la vicenda di Marisa Leo, la 39enne uccisa lo scorso 7dall’ex compagno Angelo Reina, che si è poi tolto la vita. La donna aveva denunciato l’uomo per stalking, anche se poi aveva ritirato l’accusa: è stato un delitto annunciato o poteva (e doveva) essere evitato? Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, ...

Alessandra, quando considera un caso come sente che c'è puzza di bugia o di "mezza" verità Viero: «Di solito chi mente infarcisce il racconto di dettagli inutili, banali, di digressioni non richieste ...