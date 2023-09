Quando la morte di Jim Morrison bussò per la prima volta nel 1968 ad Amsterdam

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 settembre 2023) Neli Doors partirono per il loro primo tour europeo. Durante ladata al Roundhouse di Londra, il 7 settembre, non vi furono incidenti. Le cose precipitarono il 15 settembre,sul palco del Concertgebouw di, in Olanda, erano attesi insieme ai Jefferson Airplane. Pocodello show alcuni membri di entrambe le band passeggiarono per esplorare le bellezze della città. Non riconoscerli era impossibile, e chi si spinse ben oltre gli onori di casa offrì loro ogni tipo di droga, dalle pasticche alle barrette di hashish. Grace Slick raccontò che Jimaccettò ogni tipo di offerta dopo aver già fatto il pieno durante il viaggio.arrivò l’ora dello spettacolo,versava in condizioni catastrofiche. Mentre ...