Quali partite fa vedere Sky per la quarta giornata di Serie A 16-18 settembre? Calendario | programma | palinsesto tv e streaming

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il quarto turno diA 2023-2024 comincerà domani pomeriggio, 16, per dilungarsi fino a lunedì 18; il primo ‘weekend lungo’ del nostro campionato arriva dunque dopo la prima pausa stagionale per le Nazionali. Vediamo insiemesaranno leche saranno visibili su Sky Sport. Il primo match visionabile sulla televisione satellitare sarà Genoa-Napoli alle 20.45 di sabato: i campioni d’Italia vogliono rialzarsi dopo il ko con la Lazio, mentre i grifoni puntano a conquistare più punti possibili per allontanarsi dalle zone calde di classifica. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sky avrà invece a disposizione per la domenica il lunch match tra Cagliari e Udinese, entrambe a caccia del primo successo stagionale. In casa friulana già inizia a tremare ...