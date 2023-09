(Di venerdì 15 settembre 2023) QTappartiene a quella schiera di talenti che hanno fatto parte della AEW sin dal primo momento. Sebbene non sia più apparso in tv recentemente a causa dei suoi impegni con la AAA, QT ha comunque deciso dire il suocon la federazione di Jacksonville. Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp di Fightful, la AEW e QT, a seguito di un mese di trattative, hanno raggiunto un accordo per un prolungamento del. La situazione andava immediatamente risolta in quanto, a seguito di unavacanza, aveva continuato a lavorare per la compagnia ma senza un regolare. Un ruolo di rilievo Il leader della QTV è ancora vicepresidente della ...

JBLcompletamente la gamma di diffusori Wi - Fi Authentics , ammodernando il concept alle ultime ...line up di prodotti con cui JBL lancia non troppo velatamente la sfida a brand come, ...JBLcompletamente la gamma di diffusori Wi - Fi Authentics , ammodernando il concept alle ultime ...line up di prodotti con cui JBL lancia non troppo velatamente la sfida a brand come, ...

QT Marshall rinnova con la AEW, ma con un contratto a breve termine Zona Wrestling