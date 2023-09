Pubblicato il nuovo patto di controllo di Fininvest | tutte le novità

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sono stati finalmente pubblicati i nuovi patti parasociali relativi ae sottoscritti dai cinque figli di Silvio Berlusconi. Per ora i patti sono due: uno tra Marina e Piersilvio “avente lo scopo, tra l’altro, di disciplinare l’esercizio congiunto di un’influenza dominante” su“tramite l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie” e un altro, esteso anche ai figli Barbara, Eleonora e Luigi, che porterà alla modifica dello statuto della holding, con l’obbligo, tra l’altro, di distribuire almeno il 50% dell’utile in cedola, di stabilire un periodo di lock-up di 5 anni sulle quote e diritti di covendita. Si può leggere in una nota diramata dall’ANSA. L'articolo proviene da The Social Post.

In queste ore è statounrapporto per capire cosa è stato appurato finora. La NASA e i fenomeni anomali non identificati (UAP) Nel rapporto indipendente della NASA la commissione (...... combinazione di stile e funzionalità Di Redazione14 secondi fa ROMA - Dacia Sandero ... Ilallestimento Extreme si colloca al top di gamma e propone non solo un look outdoor ma anche ...... capire i Moltiplicatori delle slot machine Di Redazione17 minuti fa I Moltiplicatori ... questi simboli possono portare la propria esperienza di gaming a un livello completamente, ...... al 2 settembre i depositi erano pieni al 93,1%, unrecord, vs. una media a 5 anni dell'81,4% ... Sono alcune delle indicazioni contenuto nel Focus Gas&Powerda Intesa Sanpaolo . Secondo ...

PEI, ecco cosa cambia con il nuovo decreto. TABELLA SINOTTICA Orizzonte Scuola

Comune di Sassari, pubblicato il nuovo bando Reis – Sassari Notizie SassariNotizie.com

Recita così il post su Facebook pubblicato dal musicista Lilian Stoimenov ... Dopo il Covid-19 ero riuscito a formare di nuovo un’orchestra con circa 30 ragazzi. Presto dovremmo riprendere la nostra ...Sono stati pubblicati i nuovi patti parasociali relativi a Fininvest sottoscritti dai cinque figli di Silvio Berlusconi. I patti sono due: uno tra Marina e Piersilvio «avente lo scopo, tra l'altro, di ...Marvel's Spider-Man 2 torna a mostrarsi con una nuova galleria di scatti di alta qualità in vista del lancio a ottobre. Sony ha pubblicato una nuova galleria di immagini di Marvel's Spider-Man 2 per ...