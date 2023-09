PSG | organizzata una cerimonia per salutare Verratti

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 settembre 2023) La scelta del PSG di omaggiare Marcoprima del passaggio in Qatar. Tutti i dettagli sul centrocampista Il PSG, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato unaperMarco. COMUNICATO – «Tutti i tifosi sono invitati ad andare presto allo stadio perMarco per le sue undici stagioni al club. Lapre-partita si terrà alle 20.è un giocatore che ha segnato la storia del club, e l’occasione per salutarlo, sarà speciale».