Psg-Nizza oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Ligue 1 2023 2024

(Di venerdì 15 settembre 2023) Questa sera, venerdì 15 settembre, si apre la quinta giornata di. Il Psg di Luis Enrique cerca il sorpasso in vetta ai danni del Monaco, primo a 10 punti a +2 sui parigini, e lo vuole fare in casa contro il, ancora imbattuto con una vittoria e tre pareggi in quattro giornate. L’appuntamento è alle 21 al Parco dei Principi. Il match sarà visibile su Sky sul205 Sky Sport Max. Per gli abbonati sarà disponibile anche sulla piattaformaSky Go e su Now Tv. SportFace.

Impegno sulla carta più agevole in Ligue 1 per ilcontro ildi Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri del Sassuolo dalle idee decisamente innovative.favorito in un match da ...è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici. Dopo i tentennamenti iniziali, seguiti dal solito rumore di ...Da ieri ufficialmente un giocatore dell'Al Arabi, Marco Verratti domani saluterà club e tifosi al Parco dei Principi prima di. Lo ha annunciato il tecnico dei parigini, Luis Enrique, in conferenza stampa. 'Domani sarà presente e prima della partita il nostro pubblico avrà l'occasione di dargli l'arrivederci, è ...Miguel MEDINA / AFP Al termine della sosta per le nazionali, ilapre la quinta giornata di Ligue 1 accogliendo ilal Parco dei Principi, domani. Per i giocatori di Luis Enrique sarà l'...

PSG-Nizza dove vederla: Sky, NOW o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal.com

Pronostico Psg-Nizza, due reti di Mbappé e soci nel primo tempo Tuttosport

Impegno sulla carta più agevole in Ligue 1 per il PSG contro il Nizza di Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri del Sassuolo dalle idee decisamente innovative. PSG favorito in un match da ...Quinta giornata di Ligue1: il PSG di Luis Enrique sfida il Nizza al Parco dei Principi di Parigi, questa sera 21. Padroni di casa arrivano alla sfida con 8 punti in quattro partite, al secondo posto: ...Gli anticipi di Serie B, Ligue 1, Liga e Bundesliga sono il menù di questa multipla: l'analisi di ciascun match e il relativo pronostico ...