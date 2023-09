PS5 | Sony annuncia le cover colorate

(Di venerdì 15 settembre 2023) Nel corso dell’ultimo entusiasmante State of Play,ha presentato ai fan della PlayStation 5 una novità destinata a scuotere il mondo del gaming: la spettacolare Deep Earth Collection. Questa collezione, composta da controller DualSense epersonalizzabili, rappresenta un autentico trionfo di design e tecnologia. Nuoveper PS5 daLe tre affascinanti colorazioni – Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver – vanno ben oltre il concetto di semplici accessori dai colori vivaci. Sono piuttosto opere d’arte metalliche, con una finitura liscia e brillante che conferisce una sensazione di eleganza e raffinatezza. In breve, si tratta di autentiche opere d’arte che arricchiscono ulteriormente l’ampia gamma di elementi disponibili per la console. Secondo quanto ...

Per le console rimane un'esclusiva PlayStation 5, ma non a causa di un accordo conEntertainment. Baldur's Gate 3, funzionalità e prestazioni della versione7 Games 07 SetAnche in questo ci sono delle differenze tra il form factor PlayStation e Xbox: i controller lanciati dasono storicamente più piccoli (a eccezione, in realtà, del DualSense, presente su), ...Concluso il periodo promozionale di luglio in cui, come ricorderete,aveva abbassato il prezzo di PlayStation 5 a 449,00 ,è poi stabilmente tornata al suo prezzo originale di 563,40, con ...... come Chromecast con Google TV (modello 4K) e il TVBravia XR A95L . In pratica, scaricando l'...è in un'altra stanza sfruttando la stessa connessione al Wi - Fi di casa (il controller didovrà ...

PS5: Sony annuncia la Deep Earth Collection, serie di cover e DualSense metallizzati Everyeye Videogiochi

Sony PS5: ecco come averla a soli 415€! Spaziogames.it

Nel corso dell'ultimo entusiasmante State of Play, Sony ha presentato ai fan della PlayStation 5 una novità destinata a scuotere il mondo del gaming: la ...el corso dell'ultimo appassionante State of Play, Sony ha presentato ai fan della PlayStation 5 una novità che ha acceso la passione di migliaia di gamers in tutto il mondo: la spettacolare Deep Earth ...Tra un trailer e l'altro, l'ultimo State of Play ha rappresentato per Sony l'occasione perfetta per svelare al pubblico ... i controller wireless DualSense e le coperture della console PS5 nei colori ...