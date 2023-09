Pruzzo | «Inter-Milan | partita difficile! Come protagonista mi aspetto…»

(Di venerdì 15 settembre 2023)andrà in scena sabato a San Siro e con l’occasione l’ex attaccante, Roberto, ha riferito che cosa si aspetta dal match. DERBY ? Robertoha parlato Radio Radio Mattino in vista del Derby dio che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 18:00: «sarà unadifficile. Non so se verrà fuori una goleada o una. L’ha alternative superiori, però ilarriva al derby molto bene. Uno decisivo tra Leao o Lautaro Martinez? Ti aspetti dai protagonisti una grande. Ma ci sono tanti giocatori importanti. Penso a Barella, ad esempio, tra gli altri. Sono prime a pari punti e potrebbe venir fuori una bella...

Pruzzo: “Lukaku-Dybala Sulla carta è una delle coppie più forti, poi…” fcinter1908

STATO DI FORMA – Roberto Pruzzo non esclude cambi di formazione nel derby Inter-Milan: «A me Nicolò Barella sembra, insieme a Federico Dimarco, quello che forse ha speso di più ...Frattesi, grande prestazione in Italia-Ucraina. A parlare del centrocampista dell'Inter, Pruzzo. L'ex giocatore manda Barella in panca ...Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho: "C'è grande curiosità per Lukaku e Dybala. I primi segnali dal belga sembrano ...