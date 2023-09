Programmi TV di stasera | venerdì 15 settembre 2023 Tornano Quarto Grado e Propaganda Live

(Di venerdì 15 settembre 2023) Diego Bianchi nel promo diRai1, ore 20.35: Tim Music Awards Nuova edizione Musica. In diretta dall’Arena di Verona, l’evento musicale che prevede la consegna dei premi e riconoscimenti speciali ai vincitori di questa edizione. I maggiori protagonisti della musica, e anche dello spettacolo italiano, si esibiscono in uno show dal vivo condotto Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Ecco chi ci sarà. Rai2, ore 21.20: N.C.I.S. Serie Tv. 20×15 La curva dei tuoi giorni: Il giovane sottufficiale Sam Vega viene sedato e fatto schiantare contro un albero mentre svolge il suo secondo lavoro come autista su una piattaforma di ride sharing. Rai2, ore 22.05: N.C.I.S. Hawai’i Serie Tv. 2×15 Amore impossibile: Un uomo salva eroicamente una donna e poi si dà alla fuga. La squadra scopre che si tratta di un ufficiale della Marina che ha disertato dal ...

Guida tv di giovedì 14 settembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - TEMPESTA D'AMORE - 91 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 - ITALIA 21:20 - DRITTO E ROVESCIO

Musica, documentari, film, reality e tanto altro: questo il programma della serata di oggi, venerdì 15 settembre. Dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8, tutta la programmazione. Inizia una nuova stagione di Quarto Grado, il programma giunto alla 15esima edizione che ogni venerdì alle 21.25 su Rete4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi.