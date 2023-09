Probabili formazioni Serie A 4ª giornata | Giroud e Chiesa ce la fanno Dubbio Acerbi | out Pellegrini

(Di venerdì 15 settembre 2023) La sosta per le nazionali è ormai alle spalle e le nostre squadre tornano alla carica con il massimo campionato italiano per un tour...

L'Inter e Inzaghi stanno studiando laanti derby contro il Milan: Acerbi starebbe guadagnando posizioni, mentre dubbi su Cuadrado L'Inter e Inzaghi stanno studiando laanti derby contro il Milan: Acerbi starebbe guadagnando posizioni, mentre dubbi su Cuadrado. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'unico vero dubbio del tecnico sarebbe ...La Juventus torna a giocare in casa dopo il successo di Empoli. Contro la Lazio Massimiliano Allegri conferma la coppia d'attacco Vlahovic - Chiesa con Fagioli a completare il centrocampo con ...Tre partite e tre vittorie in campionato per Inter e Milan. Anche per questo motivo Inzaghi e Pioli scelgono la strada della continuità. Resta inizialmente fuori fra i nerazzurri Frattesi nonostante ...

Anteprima di Cagliari-Udinese, match in programma domenica alle 12:30. Le probabili formazioni di Ranieri e Zanetti, più le info tv ...La sosta per le nazionali è ormai alle spalle e le nostre squadre tornano alla carica con il massimo campionato italiano per un tour de force che durerà oltre un mese e che vedrà anche 7 nostri club ...ForzAzzurri.net - Genoa-Napoli - Probabili formazioni, conferenza e dove guardare il match. L'edizione odierna de Il Mattino informa i tifosi sul match tra Genoa-Napoli, ...