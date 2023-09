Probabili formazioni Serie A 16-18 settembre | titolari | infortunati | diffidati e possibili novità

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) Siamo al momento della quarta giornata diA. Dopo la pausa per le Nazionali ritorna protagonista il campionato italiano: incontri succulenti soprattutto di sabato, con Juventus-Lazio ad aprire il sabato pomeriggio alle 13.00 e a seguire il derby tra Inter e Milan. Vediamo insieme tutte le, i ballottaggi e gli indisponibili per ogni partitaA, LEDELLA QUARTA GIORNATA JUVENTUS-LAZIO Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri Ballottaggi: Cambiaso-Weah 55%-45%, Gatti-Alex Sandro 60%-40% Squalificati: Pogba (positività al testosterone): De Sciglio: – Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, ...