Primatae sta per lanciare il singolo Anima in Re Maggiore | un' ode all' accettazione e al perdono

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Carlo Minuti, meglio conosciuto nell'universo della musica come, è pronto a stupire il mondo con il suo nuovointitolato "in Re". L'artista, conosciuto per le sue canzoni coinvolgenti e significative, si prepara aquesta traccia che promette di toccare il cuore di tutti coloro che ascoltano. "in Re" è molto più di una semplice canzone; è una riflessione profonda sulla relazione tra l'individuo e la sua, rappresentata quasi come un genitore comprensivo. Il brano esplora il tema delle scuse e del, mettendo in luce come a volte siamo portati a scusarci solo per ottenere il, sapendo che, alla fine, l'comprenderà e ...