Prima vittoria in Serie C per l’Atalanta Under 23 | doppio Italeng e Mallamo | Giana ko 3-2

(Di venerdì 15 settembre 2023) Caravaggio. Al terzo tentativo utile,23 centra la suastoricainC, al debutto assoluto nella sua nuova casa di Caravaggio. Al Comunale, dunque, è festa a forti tinte nerazzurre con la squadra orobica che liquida laErminio con un netto 3-2, impreziosito dalla grande notte di Jonathan, autore di una doppietta. Grazie a questo successo, l’23 tocca quota 4 punti in classifica e infila il secondo risultato utile consecutivo. Il primo segmento di gara sorride subito ai colori nerazzurri perché la squadra di Francesco Modesto, infatti, passa al primo affondo: pregevole incursione in area di Bonfanti e scarico al centro perche risponde presente all’appuntamento e di ...

...per lavolta in questo campionato tedesco dei punti per strada dopo le tre vittorie... quando Goretzka pare segnare il gol, ma in pieno recupero l'arbitro assegna col Var un calcio ...Nel 2006 inizia la sua avventura a Siena,da assistente e poi da Head Coach. Esperienza che culmina nel 2013 con ladello scudetto e della Coppa Italia. Poi il passaggio all'Olimpia ...Nellasessione, a distinguersi è stato il Rosberg X Racing, vincitore delle due date di ... in cui gli equipaggi che avranno siglato i cinque migliori tempi si contenderanno lafinale. ...con Arezzo e Torres, sono sempre a caccia dellaal 'Romeo Neri' del 2023. Mister Raimondi deve fare ancora a meno dello squalificato Ubaldi e degli acciaccati Cernigoi, Lombardi, ...

Verstappen a caccia della prima vittoria a Marina Bay, mentre circolano voci su Vasseur e la Ferrari Eurosport IT

VIDEO. Iervolino, blitz al Mary Rosy: chiede la prima vittoria poi pranzo con mister, ad e diesse SalernitanaNews.it

Cade la Giana contro l'Atalanta Under 23: 3-2 per gli orobici il finale della gara di Serie C giocata al Comunale di Caravaggio ...ANCONA (3-4-2-1) Vitali; Barnabà, Cella, Marenco; Peli (46’st Clemente), Paolucci, Gatto (23’st Nador), Martina (46’st Gavioli); Energe (23’st Mattioli ...Damiani rimette al centro dopo un primo cross respinto, Colombo esce male e lascia la porta semi sguarnita. 26' - Destro di Morra alto di poco sulla traversa ma l'attaccante del Rimini è pescato in ...