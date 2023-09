Premio Rossella Minotti per il giornalismo | premiati i tre vincitori

(Di venerdì 15 settembre 2023) ... cambiamento possibile" trasmesso sulla web tv de il Sussidiario.net ; Marta Occhipinti per la ... "La corsa ai giacimenti dei fondali marini" e "L'editing genetico" pubblicati sul quotidiano La ...

I tre vincitori della terza edizione delMinotti: da sinistra al centro Davide Giuliani, Jessica Chia e Domenico Letizia. Con loro da sinistra Domenico Affinito (segretario generale ...Ospiti d'eccezione, il conosciuto e apprezzato attore tv Arturo Sepe eErra , componente ... ha voluto sostenere e mettere a disposizione questo. Prevista inoltre comeriservato ...Gli è stato appena conferito ilGinestra d'Oro 2023 e quella del Teatro Charlot è una data ... Chorós Meráki di Stefania Fuschini e Enza D'Auria; More Dance Studio diRocciola; Other ...I documentari 21 - 22 China, regia di Thierry Loa; Affiorare, regia diSchillaci; Italian ... Wilderness AR, regia di Andrea Zimmermann, Rico Reitz e Björn Jensen, concorreranno al...

Milano, consegnati i premi 'Rossella Minotti' 2022 e presentata l ... Fnsi

Lotta alla mafia, premio 'Pio La Torre 2023' per il giornalismo a Sara ... Fnsi

Certaldo (Firenze), 14 settembre 2023 – Al via oggi, venerdì 15 settembre, la tre giorni della 42esima edizione del Premio Boccaccio. I vincitori che si sono aggiudicati i riconoscimenti sono lo ...Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per le sue inchieste sulla mafia dei Nebrodi e per l’impegno a diffondere la cultura della legalità ...Il dado del circolo culturale “Fratelli Rosselli“ è tratto: saranno gli artisti Cynthia Sah e Nicolas Bertoux a ricevere il premio internazionale “Pietrasanta e la Versilia nel mondo“, giunto alla 32a ...