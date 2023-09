Preliminary Regatta | niente prove nella prima giornata a causa del maltempo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il, con il passaggio di un fronte temporalesco su Vilanova i la Geltrù, accompagnato da una pioggia violenta che ha azzerato la visibilità sul campo di gara, ha impedito al Comitato di Regata di far disputare lein programma per oggi delle, ilfrena laNel primo pomeriggio le previsioni lasciavano sperare che si potesse aprire una “finestra” meteo verso le 16.00 e, infatti, le imbarcazioni hanno eseguito (sotto una pioggia battente) le procedure di dock out. Alle 16.15, però, orario previsto per la partenza dellaregata, le condizioni sono peggiorate improvvisamente, costringendo il Direttore di Regata, Iain Murray, a cancellare tutte ...

Vilanova i la Geltrù - Prima giornata di regate valide oggi alla AC di Vilanova i la Geltrù. vento previsto sui 9 - 13 nodi da ESE con ampia possibilità di piovaschi e temporali. Alcuni dei protagonisti scenderanno a Taranto appena dopo aver concluso la AC di Vilanova i la Geltrù. Il team australiano si presentera a Taranto conducendo la classifica. Aggiornamento - La practice race della prima AC sembrano essere iniziate da dove eravamo rimasti. Emirates Team New Zealand (1 - 1 - 1) e Luna Rossa Prada Pirelli (3 - 2 - 2), finalisti della Coppa numero 36 ad Auckland due anni.

Il 12 settembre, tre giorni prima dell'inizio delle regate che aprono l'edizione 2024 della Coppa America, ha compiuto uno slalom tra l'imbarcazione AC40 di Luna Rossa Prada Pirelli e quella di Alingh. Non è la Coppa America, ma è come se lo fosse, non si regata a Barcellona, ma è assai vicina, non sono lunghe e veloci come i 75, ma gli assomigliano, non sono solo match race, ma la finale sarà così. Oggi Practice Race, conferenza degli skipper, apertura del Villaggio e cerimonia inaugurale Prove generali, oggi, della giornata che da due anni team e tifosi di America's Cup attendono con ansia.