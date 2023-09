Preghiera della sera 15 Settembre 2023 | “Insegnami a non giudicare”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “a non”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... così abbiamo pensato di creare una giornata per loro, dalla mattina alla sera, dove c'è spazio per tutto: per la, per conoscere i tesorinostra città come il Sant'Anello, ma anche ......e del raccoglimento: gli spettatori presenti potranno seguire il concerto con la diga sullo sfondo trovandosi nello spiazzo che si trova a metà tra la chiesa di S. Antonio al ......un processo serio di revisionepropria vita e un impegno imprescindibile di conversione. Con la sua proverbiale chiarezza e franchezza padre Amorth ribadiva che a nulla valeva ladi ...Matteo Zuppi, nell'omeliamessa che ha presieduto oggi pomeriggio nella cattedrale di Palermo ... proprio perché uomo di, combatteva per la libertà dei suoi ragazzi', ha rimarcato. Poi, ...

Preghiera del Mattino GIOVEDI 14 SETTEMBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Preghiera della sera 14 Settembre 2023: “Ascolta la nostra supplica” La Luce di Maria

Graffiti e striscioni contro la Repubblica islamica a Teheran e slogan contro la Guida suprema Ali Khamenei gridati da un centinaio di persone per le strade di Zahedan.Spesso le famiglie sono soffocate dagli impegni quotidiani, così abbiamo pensato di creare una giornata per loro, dalla mattina alla sera, dove c’è spazio per tutto: per la preghiera, per conoscere i ...Oggi 15 e domani 16 settembre sono attesi a San Giovanni Rotondo oltre 700 devoti di San Pio di Pietrelcina per l’annuale incontro che quest’anno ospiterà il card. Matteo Maria Zuppi, presidente della ...