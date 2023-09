Precipita con parapendio sul Sass Pordoi | morto 30enne

(Di venerdì 15 settembre 2023) A chiamare i soccorsi un altro pilota diche ha assistito all'incidente Un pilota di, unfrancese, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere decollato dalnel gruppo del Sella (Canazei, Val di Fassa). La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 13 da un altro pilota diche ha assistito all’incidente e che ha riferito di aver visto il ragazzore, rimanendo appeso con la vela alla parete del, a una quota di circa 2.900 metri. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si rendevano disponibili gli operatori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico. A causa delle nuvole ...

Dopo la constatazione del decesso da parte del medico e il nullaosta delle autorità, con il miglioramento delle condizioni meteo la salma è stata recuperata dall'elicottero e trasferita a Canazei. L'incidente è avvenuto nella zona dell'Aiguille Marbrées, poco distante dal confine con l'Italia. Si erano attivati, con squadre a piedi ed elicottero, anche il Soccorso alpino valdostano. Un pilota di parapendio francese di 30 anni ha perso la vita dopo essere decollato dal Sass Pordoi nel gruppo del Sella, in valle di Fassa. L'uomo è precipitato, rimanendo poi appeso con la vela a una parete rocciosa, a circa 2.900 metri di altitudine. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 13 da un altro pilota che ha assistito all'incidente. La centrale di Trentino emergenza ha...

I soccorritori francesi sono riusciti a intervenire grazie a una schiarita. L'incidente è avvenuto nella zona dell'Aiguille Marbrées, poco distante dal confine con l'Italia. Si erano attivati, con squadre a piedi ed elicottero, anche il Soccorso alpino valdostano. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 13 da un altro pilota di parapendio che ha assistito all'incidente e che ha riferito di aver visto il ragazzo precipitare, rimanendo appeso con la vela alla parete rocciosa.