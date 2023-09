Definiti i semifinalisti degli "Internazionali di Tennis", torneo ITF maschile da 25mila dollari di montepremi che si sta avviando alle battute ... Nelladella parte bassa invece ...dunque tra Di Michele/Vulpitta, reduci dagli US Open juniores, e i più esperti Fossati/D'Agostino. Ingresso gratuito ale finalissima in programma domenica mattina alle 10.30 con ...dunque tra Di Michele/Vulpitta, reduci dagli US Open juniores, e i più esperti Fossati/D'Agostino. Ingresso gratuito ale finalissima in programma domenica mattina alle 10.30 con ...Parte anche il torneo di doppio agli Internazionali Itf Città dimentre in singolare gli accoppiamenti del main draw sono definiti. Per la testa di serie ...un momento d'oro dopo la...

Pozzuoli: in semifinale i primi quattro del seeding Tiscali

Numeri eccezionali per gli Internazionali Città di Pozzuoli: ecco gli ... 100x100 Napoli

Definiti i semifinalisti degli “Internazionali di Tennis Pozzuoli”, torneo ITF maschile da 25mila dollari di montepremi che si sta avviando ...Spettacolo agli Internazionali Città di Pozzuoli per il contesto, la struttura, la partecipazione di pubblico e il livello tecnico del torneo. Che mette insieme i migliori juniores reduci dagli US Ope ...Parte anche il torneo di doppio agli Internazionali Itf Città di Pozzuoli mentre in singolare gli accoppiamenti del main draw sono definiti. Per la testa di serie numero uno, lo svizzero Remy Bertola, ...