Porti libici per navi russe Così crescono le tensioni nel Mediterraneo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Secondo quanto riportato da alcuni funzionariai media internazionali, nelle scorse settimane il vice ministro della Difesa russo Yunus-Ben Yvkurov si sarebbe incontrato con il generale libico Khalifa Haftar, comandante della Libyan National Army, per discutere della concessione dei diritti d’attracco alledella Marina Militare russa neiorientali di Tobruk e Bengasi. Non una mossa improvvisa, bensì il proseguimento di una trattativa che va avanti da oramai diversi anni: già nel 2019 il Cremlino aveva avviato trattative per permettere ai propri vascelli di utilizzare le infrastrutture portuali della città della Cirenaica come punto d’appoggio (dopo aver declinato l’offerta formulata spontaneamente nel 2009 dall’ex autocrate libico Muhammar Gheddafi). Mentre ancora prima, nel 2017, la portaerei russa Ammiraglio ...