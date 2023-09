Pontesecco? Gabrieli | “Manca la visione ampia del territorio”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 settembre 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Gianmarco, imprenditore, che traccia un’analisi sul nodo di. Gentile Direttore, Mi preme portare alla vostra attenzione una questione che concerne il nodo di, l’ingresso principale a Bergamo dalla Valle Brembana. Su questo argomento si è discussomente, spesso attribuendo al comune di Bergamo la responsabilità del problema. Tuttavia, un’attenta osservazione del traffico, specialmente nelle ore di punta della mattina, rivela che la congestione inizia già a Sorisole e cresce ulteriormente arrivando a Ponteranica. Da cittadino di Bergamo vorrei sottolineare alcuni punti, che non sono emersi nel dibattito e che possono contribuire a inquadrare il problema in unapiù: 1. Non può essere addebitato al ...