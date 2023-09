Pogba | indisponibilità del perito | controanalisi slittano al 5 ottobre

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ci sarà ancora da aspettare per conoscere l’esito delledi Paul. Originariamente previsto per il 20 di settembre il test si svolgerà invece il prossimo 5 dipresso l’Acqua Acetosa a Roma. Il motivo dello slittamento, secondo quanto appreso da Sportface, è dovuto all’deldi. Il giocatore francese è risultato positivo al testosterone lo scorso 20 agosto, al termine di Udinese-Juventus, prima partita del campionato di Serie A 2023/2024.non aveva giocato neanche un minuto di quel match, ma era entrato nel secondo tempo delle successive due giornate con Bologna ed Empoli. SportFace.

