Pogba | giorni decisivi | controanalisi slittano a 5 ottobre | ecco perché

(Di venerdì 15 settembre 2023) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, per il capo della commissione antidoping della Figc, Pino Capua , quello di"è una vicenda isolata ,oggi i giocatori sono più consapevoli . Non ...

Su cosa punta la difesa diper limitare i danni. Limitare i danni: è proprio questo l'obiettivo dei legali dell'ex Manchester United, a cui sarebbe stato fatale un integratore contenente la ...In quest'ultimo ambito pare non sia così: a pochidall'inizio di stagione c'è già qualche ecosistema intaccato... Il casoper la Juventus è un esempio calzante. Infatti per la società ......inviati di Sky Sport può darci le risposte I nostri 007 sono al lavoro da un bel po' die ... sabato ore 15 Juventus, Chiesa e Gatti recuperati La notizia della positività diha ...'Ha diciannove anni ma ragiona come uno di trenta: ha la testa del campione' dicevano di Paulalla Juve nell'estate del 2012 e, come ha ricordato neiscorsi Tuttosport , dopo i primi allenamenti Andrea Pirlo , lui sì un campionissimo anche se da allenatore non ha ancora imbroccato ...

Juve, i giorni difficili di Pogba: oggi sarà in tribunale a Parigi e poi le controanalisi Tutto Napoli

Pogba, giorni decisivi: controanalisi slittano a 5 ottobre, parla capo antidoping Virgilio Sport

La data iniziale doveva essere il 20 settembre per l’appuntamento ma, per l’indisponibilità del perito di Pogba, il tutto è stato rinviato al 5 ottobre. Serviranno poi almeno 7 giorni per il riscontro ...Come racconta Gazzetta, i legali di Pogba, in caso di conferma della positività anche ... Le tempistiche Si va da 30 a 90 giorni per arrivare alla definizione del procedimento. Esiste anche un’altra ...La Juventus pensa già al post-Pogba. Se dovesse essere confermata la positività dopo le contro-analisi del prossimo 20 settembre, infatti, il club bianconero avrebbe la facoltà di rescindere il ...