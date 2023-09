Pnrr | Manfredi | “Dal Governo garanzia che avremo i fondi per Scampia”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Noi abbiamo avuto daldelle garanzie pubbliche e personali che iperarriveranno. I lavori sono cominciati con delle certezze”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetanocommentando la manifestazione degli abitanti dia Roma per la possibile cancellazione daidei lavori per la costruzione dei nuovi edifici che sostitueranno le Vele. “Ricordo – ha detto– che l’intervento pervale 150 milioni di euro, di cui la metà daie l’altra metà su altriper periferie, che abbiamo sbloccato dopo il non utilizzo da più di 10 anni, ma anche dal Pon Metro e da altri ...

