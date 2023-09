Pnrr | aggiudicati i lavori per l’impianto di lavorazione multimateriale ex Laser

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa rendono noto che sono statiper la realizzazione di un impianto didegli imballaggiche sorgerà nella struttura exin contrada Olivola. La Co.pa.rm srl eseguirà l’intervento per un importo complessivo di 2milioni 229mila, finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “E’ il passaggio decisivo – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore Rosa – per riqualificare un immobile che era in disuso, come quello exe che invece diventerà un presidio di importanza strategica nella filiera della selezione, recupero e del riuso delleggero (plastica, carta e cartone). Ringraziamo ...

Benevento . 'Sono statii lavori per la realizzazione di un impianto di lavorazione degli imballaggi ... Il primato nazionale ottenuto sui fondicontinua a produrre risultati concreti e ...Le risorse messe a disposizione dale da altri bandi erano un'opportunità da cogliere: i ... progetto già approvato e per il quale sono stati già statii lavori".CHIETI " La Provincia di Chieti ha aggiudicato due interventi finanziati con fondie in parte con risorse proprie per la costruzione di una nuova palestra polivalente nell'area ...stati......" ore 11 c/o Palazzo Frizzoni Conferenza stampa e cerimonia di consegna dei premial ... panoramica sulle misure di Trasporto Pubblico dela cura del Responsabile Infrastrutture di ...

Pnrr, aggiudicati i lavori per l'impianto all'ex Laser – Comune di ... Comune di Benevento

Pui e Pinqua: avviata la maggior parte degli interventi finanziati dal ... Città Metropolitana di Torino...

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa rendono noto che sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione ... Il primato nazionale ottenuto sui fondi Pnrr continua ...Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa rendono noto che sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di un impianto di lavorazione degli imballaggi ...Ospiterà in due sedi distinte scuola dell'infanzia e primaria: cantiere al via entro la fine dell'anno ...