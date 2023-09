Più lubes per tutte Il piacere sano di farsi belle anche “lì”

Leggi su amica

(Di venerdì 15 settembre 2023) Inon sono più tabù. Già a partire dal nome, che li rende più amichevoli, i lubrificanti vaginali cominciano a diventare un cosmetico come un altro. Meritodi star come Christina Aguilera, co-fondatrice e brand advisor di Playground, marchio di prodotti innovativi per l’intimità approvati dalla FDA (Food and Drug Administration). Da più di un anno, infatti, la cantante è in prima linea per diffondere messaggi positivi legati al benessere sessuale delle donne. Il leitmotiv? Se ci prendiamo cura di pelle e capelli, perché non della nostra vagina?