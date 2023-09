«Più che un posto fisso | un posto figo» Così il governo prova a convincere i giovani a lavorare nella Pa – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 settembre 2023) «Più che un, un». Questo è lo slogan della nuova campagna del, in onda da oggi sui canali Rai, per incentivare ipubblica amministrazione. «Cerchi più di un semplice lavoro?» chiede lo spot a chi lo vede, dopo una serie di clip in cui Lucia, dipendente dell’ufficio comunale di una idillica città italiana, presenta i suoi colleghi. Nel Comune, lo scuolabus arriva puntualissimo, «come sempre» precisa l’autista, di cui non si conosce il nome. La protagonista presenta poi l’assistente sociale della cittadina, che è «sempre in giro». Arrivata in sede, la Lucia trova, nel suo stesso ufficio, la social media manager e il capo dell’ufficio stampa della pacifica ...