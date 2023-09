Pioli | «Gli ultimi 4 Derby non interessano! Domani nessuna paura»

(Di venerdì 15 settembre 2023)ha tenuto la conferenza stampa di vigilia di Inter-Milan,valido per quarta giornata della Serie A 2023-24. Poi toccherà a Inzaghi CONFERENZA STAMPA? Di seguito tutte le dichiarazioni di Stefanoin vista di Inter-Milan. Abbiamo sentito le dichiarazioni di Calabria, Pulisic, Lofuts-Cheek. Testa sgombra, giusto così? Assolutamente, deve essere così. Siamo all’inizio del campionato, abbiamo iniziato bene entrambe le squadre e vogliamo continuare così Come affrontare l’Inter? Giroud il nuovo Ibrahimovic? Ero curioso prima della prima partita di campionato, perché arrivavamo da tanti cambiamenti. Sono convinto di come la squadra vuole affrontare la partita. Sappiamo cosa proporre e cosa vorranno proporre i nostri avversari. Metteremo in campo principi di gioco e caratteristiche. Giroud? Zlatan ce ...

La conferenza di- Calciomercato.itL'obiettivo è chiaramente quello di riscattareultimi match contro i nerazzurri, andati male e restare da soli al primo posto. Preparare la partita, con ......sta preparando la gara di domani contro l'Inter tra conferme e novità, sarà la prima volta per diversi giocatori: da Loftus - Cheek a Reijnders, passando per Pulisic, Chukwueze e tutti...Perscelte obbligate: al suo posto Kjaer, vista anche la squalifica di Tomori. Inzaghi ... LESIONE MUSCOLARE Il difensore ha provato fino all'ultimo il recupero maesami hanno evidenziato una .... Statistiche Inter - Milan, precedenti e curiosità L'Inter ha vinto senza subire reti le ... mai Inter e Milan si erano scontrate appaiate constessi punti da prime in classifica, ci saranno ...

Milan, ecco i motivi per i quali Pioli non rinuncia mai a Krunic Pianeta Milan

Inter Milan, la conferenza di Pioli in diretta live. Video Sky Sport

Alla vigilia del match Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: “Dobbiamo pensare solo a domani, non penso ai derby persi lo scorso anno, abbiamo iniziato bene come anche i nostri avversari.Poco più di 24 ore al via del derby e Stefano Pioli parla della sfida tra le due capolista: "Siamo a inizio campionato, siamo partiti bene tutti e due e vogliamo continuare - dice il tecnico - Ero ...Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Inter-Milan, match valevole per la quarta giornata di Serie A ...