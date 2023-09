Pioggia nel weekend | ma da lunedì si rialzano le temperature

(Di venerdì 15 settembre 2023) AGI - Condizioni meteo a tratti instabili sulla nostra Penisola all'inizio del prossimoquando precipitazioni sparse potrebbero interessare le regioni del Centro-Nord. Tra Domenica e l'inizio della prossima settimana, ecco confermata l'espansione di un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo in miglioramento su tutta l'Italia ma soprattuttoin rialzo, anche di 6-8 gradi sopra media. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, per la prossima settimana si confermano condizioni di tempo stabile al Centro-Sud mentre qualchepotrebbe interessare il Nord. Terza decade di settembre che per alcuni modelli potrebbe portare una svolta di stampo autunnale ma la distanza temporale resta ancora troppo elevata. Le previsioni meteo per oggi Al nord - ...

Un intenso nubifragio ha colpito Forlì intorno alle 5.30, accompagnato da forte vento.giro di pochi minuti sul terreno si sono riversati oltre 45 millimetri di acqua, allagando anche ..., ...Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, per la prossima settimana si confermano condizioni di tempo stabile al Centro - Sud mentre qualchepotrebbe interessare il Nord. ...Scoraggiato dunque il traffico veicolare, interdettocentro città negli orari della ... Il piano B, in caso di, prevede lo spostamento al teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto; in ...A Vertemate con Minoprio, in Provincia di Como, sono stati registrati 148,8millimetri diin poche ore. Covid: chi ha i geni Neanderthal lo prende in forma più grave, la rivelazione dell'...

Meteo: ancora un po' di pioggia nel weekend, poi temporaneo miglioramento SavonaNews.it

Meteo, sole-pioggia nel weekend e temperature fino a 25 gradi nel ... +31mag.nl

Milano, 15 settembre 2023 – Occhi puntati nel fine settimana su Seveso, Lambro e altri canali minori in provincia di Milano, dopo il nubifragio della notte scorsa che ha fatto tracimare il Seveso in z ...dove il sistema fognario messo sotto pressione dalla tanta pioggia caduta in pochissimi minuti non ha retto provocando un allagamento della sede stradale. Tra la stessa via Varsavia e via Crivelli ...La svolta autunnale è prevista per gli ultimi 10 giorni di settembre AGI - Condizioni meteo a tratti instabili sulla nostra Penisola all'inizio del prossimo weekend quando precipitazioni sparse potreb ...