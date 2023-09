Pino Insegno | «Sono amico di Giorgia Meloni | ma non sono un raccomandato»

L'attorenon ci sta a passare per il raccomandato dell'anno. E anche se è amico di Giorgia Meloni , ci tiene a far sapere che la conduzione de L'Eredità a partire dal 25 settembre non c'entra ...La nuova programmazione Rai per la stagione 2023/2024 prevede uno slittamento per L'Eredità, il popolarissimo quiz della fascia preserale che quest'anno passerà nelle mani di, scelto come nuovo conduttore ufficiale dopo il ritorno alla tv di Stato. Cambiamenti in arrivo anche a Domenica In , il contenitore del pomeriggio festivo di Rai 1 condotto da Mara ...è nel camerino degli studi Rai della Dear, pausa delle prove del Mercante in fiera , il gioco che condurrà su Rai 2 dal 25 settembre; da gennaio lo aspetta L'eredità su Rai 1 . Le sarte ...Se ne è parlato così tanto che è stato coniato un termine apposito, "Tele Meloni", per descrivere l'aria di destra che ha portato a Viale Mazzini personalità comee Luca Barbareschi. Da ...

Pino Insegno: “Sono amico di Meloni ma è la Rai che mi ha voluto. Parla la mia carriera lunga quarant’anni” la Repubblica

Pino Insegno: "Amico di Giorgia Meloni, ma non raccomandato. Sono in Rai per la mia storia artistica" L'HuffPost

A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del Mercante in fiera sulla Rai, il conduttore si difende dalle accuse e attacca: «Mi avete massacrato per la mia amicizia con la premier» ...È il tormentone della stagione. Pino Insegno che rilascia interviste, a margine del suo esordio con la nuovissima versione del Mercante in Fiera, per rivendicare l'amicizia con Giorgia Meloni e il ...Non ci sta a passare per il raccomandato dell'anno. Pino Insegno, in procinto di sbarcare su Rai2 con Mercante in fiera (e da gennaio su Rai 1 con L'eredità) afferma in un'intervista a Repubblica che ...