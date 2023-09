Piantedosi | “Lo Stato c’è a Caivano | andremo avanti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi abbiamo fatto il punto sulle prime giornate della metodologia messa in atto per il controllo del territorio e sulle iniziative che abbiamo chiamato Alto Impatto. Ci sono elementi di soddisfazione e intendiamo proseguire in maniera sistematica, non solo su, perché ci sono altri contesti territoriali con criticità sia nell’area metropolitana che nel capoluogo.”. Così il ministro dell’Interno Matteodopo il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza sulla criminalità minorile che si è tenuto a Napoli. “Non credo – ha aggiunto il ministro – che quelli messi in campo siano servizi sproporzionati rispetto ai risultati come ha detto qualcuno. Loc’è e poi abbiamo ottenuto risultati tangibili in termini ...