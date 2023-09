Peste suina | migliaia di maiali abbattuti con crudeltà e rischi di contaminazione – Le immagini con drone di Essere animali

(Di venerdì 15 settembre 2023) a firma di Simone Montuschi, Presidente diQualche giorno fa il nostro team investigativo ha documentato le operazioni di abbattimento didiin un allevamento in provincia di Pavia dove è stato registrato un focolaio diafricana (PSA). La PSA è una malattia virale che colpiscee cinghiali e si manifesta con febbre, perdita di appetito, debolezza, aborti spontanei ed emorragie interne. A differenza dell’influenzanon è pericolosa per l’umano, ma è estremamente letale per i suini. Nell’Italia continentale è presente dal gennaio 2022 e il primo caso in Lombardia è stato registrato a giugno di quest’anno in una carcassa di cinghiale. La diffusione anche tra i ...

La peste dilaga ed è colpa dei cinghiali L'istituzione dei GOT (Gruppi Operativi Territoriali) e la nascita dei Bioregolatori. Sono le "armi" messe in campo dal "Piano di sorveglianza ed eradicazione della peste africana" (PSA) presentato oggi pomeriggio dal Commissario straordinario Vincenzo Caputo in Commissione Agricoltura presieduta da Floriano Massardi. "C'è massima attenzione da parte di ... Continua a rimanere al livello massimo l'attenzione della Lombardia all'emergenza Psa. L'epidemia di peste africana, che da Liguria e Piemonte, dove è comparsa alla fine del 2021, si sta lentamente diffondendo verso nord, fa paura al mondo dell'allevamento suino. Quasi 34mila maiali sono già ...

Peste Suina A "Cuori Liberi" Di Sairano PV. Nono Giorno Di Presidio In Difesa Dei Maiali Condannati A Morte Dall'Asl. Si Apre Un'interrogazione Parlamentare Da nove giorni attivisti e attiviste da ... Milano, 15 set. (askanews) – "Inizia oggi un impegno notevole per affrontare prima di tutto le emergenze, la peste suina africana in primis. Su questo l'attenzione sarà massima da parte di tutti". Le squadre (16 dell'Atc 5 e 4 dell'Atc 4), che di solito tra settembre e gennaio battono l'Oltrepo Pavese per cacciare i cinghiali, sono ferme da un anno ...