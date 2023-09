Peste suina | attivisti barricati nel rifugio Cuori liberi nel pavese per impedire uccisione maiali

(Di venerdì 15 settembre 2023) Milano, 15 set. (Adnkronos) - Diversisono attualmentedentro ila Sairano (Pv), tentando dil'accesso ai veterinari dell'Azienda sanitaria locale e delle autorità che vorrebbero abbattere iospiti delfra cui molti, seppur contagiati da, attualmente godono di un buono stato di salute. Ricordiamo che ilinfatti era da settimane sotto sequestro, attenzionato dalle autorità che stanno gestendo, a suon di abbattimenti di massa, laarrivata in Lombardia. Glisono determinati a non cedere, alcuni si sono legati ai cancelli e posizionati sulle balle di ...

Per contrastare l'emergenza cinghiali Coldiretti ha chiesto il coinvolgimento dell'esercito anche alla luce dei rischi di diffusione di malattie come la peste suina africana. Su 24zampe: peste suina in Lombardia, già abbattiti 34mila maiali. La necessità di arginare i nuovi rischi sanitari legati alla peste suina africana, oltre a limitare il numero degli incidenti. Il nostro team investigativo ha documentato le operazioni di abbattimento di migliaia di maiali in un allevamento in provincia di Pavia dove è stato registrato un focolaio di peste suina.

