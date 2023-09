Pestato dal tunisino | muore dopo 2 giorni di agonia | l' orrore che sconvolge Milano

(Di venerdì 15 settembre 2023) È morto il 23enne aggredito mercoledì 13 settembre in Darsena a. Si trovava ricoverato in coma farmacologico al Policlinico: l'ora del decesso è stata dichiarata intorno alle 16 di oggi, venerdì 15 settembre. L'autopsia chiarirà l'esatta causa della morte, ma intanto il 28enne di origini tunisine fermato per l'aggressione si troverà a far fronte a un'accusa che passerà dal reato di tentato omicidio a quello di omicidio. Il 23enne che ha perso la vita era stato trovato da un passante mentre riverso a terra e privo di sensi. Trasportato in codice rosso al Policlinico di, il giovane ha vissuto un paio diditra la vita e la morte:un “cauto miglioramento” registrato nella giornata di ieri, il 23enne non ce l'ha fatta ed è venuto a mancare nella giornata di oggi. Proprio ...

Sull'aggressione indaga la polizia di Stato. Secondo quanto riferito dalla questura, il presunto aggressore è un 28enne tunisino. Il giovane, arrestato per tentato omicidio, ora sarà accusato di omicidio.