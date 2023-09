Pedrola | l'oro della Sampdoria | 'Era l'opzione migliore | qui per crescere Voglio subito la A'

Commenta per primo L'della Sampdoria è Estanis: 20 anni, appena arrivato dal Barcellona, il gioiellino blucerchiato è partito forte ma sta stupendo tutti, addetti ai lavoro e tifosi. 'Sono entrato in punta di ...Dopo un quarto d'ora Matteo Tramoni trasforma inun disimpegno sciagurato del portiere ... La Sampdoria reagisce di nervi più che col gioco: soltanto Verre e il babysi dimostrano in grado ...... che rischia soltanto in un paio di occasioni su La Gumina e. Nella ripresa i padroni di ... poi, ci pensa Nicolas , che in più di un'occasione blinda la porta e consegna 3 punti d'al Pisa. ...Commenta per primo L'della Sampdoria è Estanis: 20 anni, appena arrivato dal Barcellona, il gioiellino blucerchiato è partito forte ma sta stupendo tutti, addetti ai lavoro e tifosi. 'Sono entrato in punta di ...

L'oro della Sampdoria è Estanis Pedrola: 20 anni, appena arrivato dal Barcellona, il gioiellino blucerchiato è partito forte ma sta stupendo tutti, addetti ai lavoro e tifosi. "Sono entrato in punta ...Il 20enne catalano giunto dal vivaio del Barcellona sta incantando in blucerchiato (già 2 gol). Il suo arrivo può portare in futuro molti soldi al club di Radrizzani e Manfredi, i termini dell'accordo ...