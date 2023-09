Paura su volo Usa-Roma | “Aereo giù per 8mila metri”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il Boeing della United Airlines ha avuto un guasto ed è tornato indietro negli Stati Uniti, da dove era partito Terrore a bordo di undella United Airlines. Il Boeing, partito da Newark e diretto a, scrive il New York Post, è ‘precipitato’ perin dieci minuti ed è stato costretto a invertire la rotta per tornare all’aeroporto del New Jersey. “C’è stato un problema con la pressurizzazione della cabina, è tornato indietro” ha detto il portavoce della compagnia aerea, aggiungendo che “i 270 passeggeri e i 14 membri dell’equipaggio sono stati trasferiti su un altro velie hanno raggiunto l’Italia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Boeing della United Airlines ha avuto un guasto ed è tornato indietro negli Stati Uniti, da dove era partito Terrore a bordo di un aereo della United Airlines. Il Boeing, partito da Newark e ...a bordo delNew York - Roma: aereo perde quota e inverte rotta Il510 era partito ieri sera, mercoledì 14 settembre, alle 20:37 con 270 passeggeri e 14 persone di equipaggio. Il ...Leggi Anche Turbolenza sulMilano - Atlanta,a bordo: 11 in ospedale L'atterraggio in sicurezza A bordo dell'aereo si trovavano 270 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio. Dopo avere perso quota così velocemente, il ...... si trovino a bruciare le tappe in maniera sui generis: stare seduti accanto inli obbliga ... Oliver ha 22 anni, studia statistica a Yale e hadelle sorprese (amore inaspettato compreso) e ...

Paura a bordo del volo New York-Roma: aereo perde quota e ... La Voce di New York

Paura sul volo New Jersey - Roma, persi 8500 metri in 10 minuti La Bussola TV

Un boeing 777 è stato costretto a tornare indietro a causa di un guasto. La compagnia: "Atterraggio in sicurezza" ...È fuori periocolo la donna soccorsa in eliambulanza dopo essersi procurata un taglio alla gola mentre usava la motosega per eliminare arbusti e rovi ...ORCIANO Attimi di paura ieri (14 settembre) in pieno centro a Orciano, appena fuori dalla Provinciale 5 bis. Uno scuolabus ha tamponato in modo violento un'automobile dove viaggiavano marito ...