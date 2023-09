SINGAPORE - Giornata strana a Singapore per la Formula 1. Le prove libere, dominate dalle Ferrari di Sainz e Leclerc , sono state interrotte per tre volte per degli incidenti con delle iguane di ...Molti accettavano l'ingaggio per fame,o per spirito di avventura , ma non avevano la più ... una pelle di, un coccodrillo imbalsamato, copricapi e collane, un arco e le frecce che usavamo ...... è costretto a guardarsi sempre le spalle e a cambiare ripetutamente casa e città, perdi ... Gli animali presenti sul set erano un leone, un babbuino, un', un varano lungo due metri, un ...SINGAPORE - Giornata strana a Singapore per la Formula 1. Le prove libere, dominate dalle Ferrari di Sainz e Leclerc , sono state interrotte per tre volte per degli incidenti con delle iguane di ...

Paura in F1, un'iguana gigante semina il panico durante le prove a Singapore Corriere dello Sport