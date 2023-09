(Di venerdì 15 settembre 2023), ex giocatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al, in vista del derby contro l'Inter

... ma senza la responsabilità della decisione' I COLPI BRASILIANI DEL MILAN - 'Prendiamo Kaká,, ... Ho lasciato il Milan per quel disaccordo, mache per lui sia stato un momento difficile. Era ...In conferenza stampa, un giornalista 'fratello di latte' di Falcao, gli disse: "Carletto, hai ... dicendosi orgoglioso di averlo avuto come tecnico, nonchè di ispirarsi al suocalcistico. Il ...Ronaldinho è il numero uno nella storia del calcio in assoluto,è un grandissimo e Ibra ha ... Seche Agnelli si divertirebbe a essere il presidente di questo Milanche mi divertirei ...... il volto di Forum ha spiazzato i presenti dicendo: "Mi sa che ieri Luciano ha s**". "Con chi",... in questo caso mia sorella Micol, possa piacere o non piacere, ioche nessun essere umano ...

Pato: “Credo fortemente nel mio Milan. Loftus-Cheek è fortissimo” Pianeta Milan

Pato: “Credo in questo Milan. Vincere il derby auspicio per la seconda stella” fcinter1908

Pato si è espresso sul derby in arrivo tra Inter e Milan: «Io credo fortemente in quella che è stata la mia squadra, e che sento ancora mia: c’è una grande squadra, un grande allenatore. Vincere ...L'ex attaccante del Milan, Alexandre Pato, ha parlato a gazzetta.it in vista del derby ... Hanno anche preso un mio amico”. “Io credo fortemente in quella che è stata la mia squadra, e che sento ...L'ex attaccante del Milan Alexandre Pato si è espresso riguardo il derby e il possibile raggiungimento della seconda stella ...