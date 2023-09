Parla Vannacci | Mario Giordano fa impazzire la sinistra | occhio alla musica in sottofondo

(Di venerdì 15 settembre 2023) In pochi avranno notato la finezza die degli autori di Fuori dal coro. Il giornalista-incursore di Rete 4, quello del «chi non urla è complice», ospita ancora una volta il generale Robertoe nell'intervista vis-à-vis la regia di Medaset piazza unle ad altissimo impatto emotivo. Sotto le parole del militare più controverso e politicamente scorretto d'Italia, che si esibisce in considerazioni a 360° che sembrano fatte apposta per urticare pudori e coscienze di progressisti e benpensanti, quel volpone difa piazzare note sospese, evocative, incalzanti. Tra tutte, il pianoforte da tuffo al cuore di Thomas Newton nel brano-simbolo della colonna sonora di American Beauty, film di Sam Mendes di cui ha amplificato, se possibile, gli effetti ...

"Il mondo al contrario" è stato il caso editoriale dell'estate: il generale Vannacci non esclude un futuro in politica ...Il vicepresidente della Camera, deputato di FI: "Dall’immigrazione all’espansione del diritto penale, il governo sembra rispondere all’anima 'vannacciana' dell'elettorato. Ma quando si sta al governo ...(LAPRESSE) Di Massimo Arcangeli Il diritto all’odio e al disprezzo rivendicato da Vannacci in un contesto preciso, quello in cui parla della “casta protetta degli lgbtq+”, è in linea con l’ideologia ...