Parete | bimbi picchiati in classe | maestra incastrata da una mamma

(Di venerdì 15 settembre 2023) A far partire le indagini nei confronti dell’insegnante di una scuola dell’infanzia paritaria di, nel Casertano, è stata la denuncia di una madre che ha messo nel vestito del figlio un registratore. Una insegnante di una scuola dell’infanzia paritaria di, nel Casertano, è stata raggiunta dell’ordinanza di sospensione per dodici mesi dall’attività lavorativa

Caso di violenza sui minori a. Schiaffi, calci e offese a bambini dell'asilo, incastrata una insegnante: sospesa per 12 mesi Ad accertare i maltrattamenti ci hanno pensato poi i Carabinieri di ...Una insegnante di una scuola dell'infanzia paritaria di, nel Casertano, è stata raggiunta dell'ordinanza di sospensione per dodici mesi dall'attività lavorativa emessa dal gip del tribunale di ...Mamma nasconde registratore nel grembiule del figlio Fondamentale per le indagini dei militari dell'arma diè stato un registratore che la mamma ha cucito nel grembiule del piccolo. Tutte le ...Leggi Anche'derisi e sbattuti per terra', inchiesta in un asilo nido a Vanzago (Milano): sei misure cautelari contro le maestre TI POTREBBE INTERESSARE

Una insegnante di una scuola dell'infanzia paritaria di Parete, nel Casertano, è stata raggiunta dell'ordinanza di sospensione per dodici mesi dall'attività lavorativa emessa dal gip del tribunale di ...