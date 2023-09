Panico a bordo | picchiata di 8mila metri sul volo New York-Roma | cos’è successo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Unadi 8 milae un cambio di rotta spaventoso quello subito daldi United Airlines in partenza da Newark, sulla sponda del New Jersey che si affaccia su Newe diretto a. Brutti cinque minuti per i passeggeri imbarcati sul Boeing 777. Era partito alle 20.37 di mercoledì dall’aeroporto statunitense, ma, ad appena 10 minuti dal decollo, i piloti sono stati obbligati a tornare verso terra a causa di un brusco sbalzo di pressione. Scendendo di quota, non ha perso aria dall’interno della cabina, tutelando la salute dei 270 passeggeri e dei 14 membri dell’equipaggio a. Quasi 300 persone che però non sono arrivate all’aeroporto di Fiumicino in orario, dato che ilè atterrato nuovamente in New Jersey alle 00.27. Ma questo è stato ...

A venticinque, quando mi ha fatto sentire che il mio, il terrore di vivere, valeva meno ... Il secondo evento, invece, mi vede sempre adi un bus, sempre molto atteso, sempre stracarico. ...Leggi Anche Turbolenza sul volo Milano - Atlanta, paura a: 11 in ospedale L'atterraggio in sicurezza Adell'aereo si trovavano 270 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio. Dopo avere perso quota così velocemente, il velivolo ha effettuato due giri sopra la Nuova Scozia, in Canada, a un'altitudine ...dell'auto in cui si trovava c'era anche la sua compagna, ferita alle gambe. C'è già un ... "Sono stati attimi diveramente, la gente urlava e io ho pensato a proteggere i miei bambini", ...... la parete rocciosa a picco sul mare di Lampedusa, riuscendo a portare in salvo aquattro dei ... Noi lampedusani l'abbiamo nel sangue, ma oggi la sensazione che provo è quella die rabbia. ...

Panico a bordo, picchiata di 8mila metri sul volo New York-Roma ... Secolo d'Italia

Panico su un aereo dagli Usa a Roma: è "sceso" per oltre 8mila metri in dieci minuti TGCOM

Un aereo United per Fiumicino ha fatto ritorno all'aeroporto di Newark (New York) per un problema di pressurizzazione della cabina dopo esser sceso di quota di «oltre ottomila metri in dieci minuti».Sono stati veri e propri attimi di paura quelli vissuti dai passeggeri che tornavano a Roma dagli Usa su un aereo della United Airlines. Il velivolo sul quale viaggiavano è partito mercoledì sera dall ...Terrore in alta quota. Un aereo United per Fiumicino ha fatto ritorno all'aeroporto di Newark (New York) per un problema di pressurizzazione della cabina dopo esser sceso di quota di ...