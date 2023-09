Ottanta nostalgia

Leggi su panorama

(Di venerdì 15 settembre 2023) Flipper, juke box, videogame retrò. Abbigliamento vintage, feste a tema e negozi specializzati. I boomer oggi guardano alla loro infanzia e sono disposti a spendere piccole fortune pur di circondarsi di oggetti che li riportino indietro nel tempo. E' l’oggetto del desiderio più atteso dai boomer, si chiama 2600+ ed è la riedizione di lusso della leggendaria console Atari messa in commercio nel 1977 e ambita dai videogiocatori per tutti gli anni 80. In novembre sarà disponibile (130 euro) e permetterà di utilizzare le cartucce di una volta, per rivivere il tempo mai dimenticato dai veterani di Pitfall e Donkey Kong. L’ennesimo segnale dell’effettoche strega gli ex ragazzi degli anni 70 e 80, che ebbero la fortuna di giocare al flipper nei bar e di scoprire su Videomusic le nuove canzoni dei Duran Duran e degli Spandau Ballet. La «tegolini generation», i ...