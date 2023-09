Ostia Lido Dal degrado alla rinascita | parte il restauro della fontana all’ufficio centrale delle Poste

(Di venerdì 15 settembre 2023)Italiane comunica l’avviocantierizzazione per i lavori di manutenzione straordinaria per ile il ripristinofunzionalitàcollocata nell’ampio atrio porticato dell’edificio postale di, costruito nel 1934 su progetto dell’architetto Angiolo Mazzoni. La, disposta al centro di un’ampia vasca impreziosita da mattoni di vetro azzurro di Murano, è opera dell’artista, scultore e vetraio Napoleone Martinuzzi e rappresenta due sirene a due code che sorreggono sopra il capo due calici d’acqua. Sia lasia il Palazzodidisono sottoposti a Vincolo ...

Il 12 settembre, alle ore 19, la rassegna "(fuori) Onda Letteraria: 11 libri + 4 per 15 tramonti in riva al mare", presenta il libro "I mandarini rossi di Ciaculli " di Marino Fardelli al"La Vittoria", Lungomare Paolo Toscanelli, 195. Questo è il secondo appuntamento della nostra "(fuori) Onda letteraria", la rassegna letteraria organizzata da #Noi che ogni venerdì, fino al 30 ...

Ostia – Oltre 300 gli iscritti allo Stage Nazionale di Jujitsu che si svolgerà al PalaPellicone di Ostia Lido il week end del 16 e il 17 settembre. Come fa sapere la nota di fijlkam.it 'considerando ...Un nuovo incendio scuote il territorio di Ostia. Le fiamme si sarebbero propagate in un gabbiotto in legno, probabilmente allestito come bagno pubblico, all'interno della spiaggia "Verde" (un tempo co ...Alla ricerca dell'Ufficio Postale più bello d'Italia, con questo importante servizio cittadino spesso posizionato all'interno di storici borghi medievali o addirittura strutture architettonicamente el ...