Oscar 2024 | da ‘Io Capitano’ a ‘Rapito’ | 12 film in lizza per diventare candidato italiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il 20 settembre la decisione della commissione di selezione istituita presso l’Anica Da ‘Iodi Matteo Garrone adi Marco Bellocchio, sono 12 iitaliani che concorreranno alla designazione del titoloa rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International FeatureAward nella 96esima edizione degli. Hanno proposto la propria candidatura idistribuiti in Italia o all’estero (esclusi Stati Uniti), o in previsione di essere distribuiti, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 ottobre 2023. Si tratta di (in ordine alfabetico): ‘C’è Ancora Domani’ di Paola Cortellesi, ‘Grazie Ragazzi’ di Riccardo Milani, ‘Il Ritorno di Casanova’ di Gabriele Salvatores, ‘Il Sol Dell’Avvenire’ di Nanni Moretti, ...

(Adnkronos) – Da 'Io Capitano' di Matteo Garrone a 'Rapito' di Marco Bellocchio, sono 12 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia nella selezio ...I titoli dei 12 i film italiani con relativi registi che concorreranno alla designazione della pellicola candidata a rappresentare l'Italia nella ...