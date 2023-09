Orlando | «Derby esame per il Milan! Inter può far male in un modo»

(Di venerdì 15 settembre 2023)-Milan andrà in scena domani alle 18. Secondo Massimovenuto su TMW Radio, l’è tutto per i rossoneri ENTUSIASMO – Queste le considerazioni di Massimo: «Il Milan ha entusiasmato in queste partite. Da valutare in fase difensiva dove non l’abbiamo vista. Senza Tomori temo manchi velocità e l’, con tutti i giocatori d’inserimento che ha, può farlì. È unper il Milan in questo momento. Rossoneri senza gol negli ultimi 4? Giocherà con pressione addosso importante proprio per questo. Perdere un altrosarebbe davvero pesante, ma c’è la consapevolezza che questaè forte».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

... è bastata la rete di Andrea Dalmasso per risolvere ile surclassare una Pro Dronero che ... 6.5, Brondino 6.5 (28' st Eliotropio 6), Rastrelli 6.5 (48' stsv), Dalmasso A. 7 (43' st ...A disposizione: Loliva, Di Serio, Riggio, Panico, Kondaj, Papaserio, Fiorani, Kanoute,, ... Affronteremo unsentito contro una squadra che ha cambiato tanti uomini, ma che ha una chiara ...... ora i tifosi si attendono molto dall'attacco dove a spiccare sono i nuovi Kanoute, Cianci,... quando allo 'Iacovone' arriverà il Foggia, in unche segnerà l'inizio della nuova stagione.Iltutto argentino è terminato nei regolamentari come l'andata ovvero senza reti. Dal ...- Botafogo RJ (Bra) 2 - 1 (Finale) USA MLS Atlanta Utd - Cincinnati 1 - 2 (Finale) Charlotte -...

TMW RADIO - M.Orlando: "Milan, un esame per la difesa ma perdere ancora un derby..." TUTTO mercato WEB

Orlando: “Derby Mi rimane un dubbio sulla difesa del Milan” Pianeta Milan

Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen on Friday kicks off a great slate of matches. This is Jonathan Johnson skinning the defense and setting you up for another big weekend of soccer. New to the Golazo ...Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla partita di domani tra Juventus e Lazio, parlando anche del derby.Churchill Downs, shuttered since a rash of horse deaths during its spring season, is back in action this weekend and kicks off its "Road to the Kentucky Derby" on Saturday.