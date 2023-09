Oriana Marzoli entra al Grande Hermano in Spagna e con lei c’è un ex gieffino italiano che partecipò all’edizione con Daniele Dal Moro

Leggi su isaechia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Nuova avventura televisiva per, una delle (in)discusse protagoniste della settima edizione delFratello Vip. Da qualche giorno l’influencer venezuelana è una dei nuovi Vipponi del Gran, la versione iberica dell’ormai noto reality show.inè da diversi anni acclamata come una diva, sono infatti tanti i programmi tv, in particolare i reality show a contendersi la. Smentita la partecipazione a uno show in Cile, dopo Supervivientes l’ex Vippona ha accettato di varcare nuovamente la porta rossa della Casa più spiata della. Un’avventura che però non sarebbe iniziata nel migliore dei modi.infatti avrebbe minacciato di voler lasciare il gioco per le condizioni della Casa. La ...